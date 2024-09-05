Гибель яхты миллионеров: жуткую причину смерти жертв узнали при вскрытии

Стали известны причины смерти четырех жертв суперяхты, затонувшей в Италии у берегов Сицилии, передает Liter.kz со ссылкой на Dailymail .

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У четырех погибших – председателя Morgan Stanley International 70-летнего Джонатана Блумера, его жены Джуди, а также у нью-йоркского адвоката Криса Морвилло и его партнерши Неды – не обнаружили травм. Тем не менее они находились в воде на затонувшей яхте.

Судмедэксперты также исключили смерть от утопления, так как в легких погибших не обнаружили воды. Это повышает пугающую вероятность, что люди находились в сознании, когда яхта затонула и они находились еще некоторое время на глубине в образовавшихся воздушных карманах. Но когда кислород закончился, и вместо него воздушные карманы заполнил углекислый газ, несчастные задохнулись и погибли.

Сколько времени они могли еще оставаться живыми и ждать помощи, пока не установлено.

Напомним, 19 августа в результате затопления 56-метровой яхты Bayesian утонуло семь человек, выжило 15. Судно стояло недалеко от берега Сицилии в Средиземном море. Разыгравшаяся непогода опрокинула яхту.

Гости собрались на яхте по приглашению 59-летнего технологического магната Майка Линч. Он решил отпраздновать свое недавнее оправдание по громкому делу о мошенничестве в США.

Гостями были люди его круга – 12 сверхбогатых люди, из-за чего катастрофа обрела мировой резонанс.

Сам Линч погиб во время крушения яхты. Вместе с ним утонула его 18-летняя дочь Ханна. Их тела, а также тело шеф-повара Рекально Томаса, будут вскрыты в пятницу, 6 сентября.

Все жертвы катастрофы были пассажирами, за исключением шеф-повара яхты Рекальдо Томаса. Его тело, найденное в море недалеко от места затопления судна Bayesian, было обнаружено первым.

Остальные жертвы – за исключением Ханны, которую нашли в ее каюте, – находились в другой комнате.

Трое членов экипажа находятся под следствием по обвинению в совершении катастрофы и непредумышленном убийстве.

Главный прокурор Амброджо Картозио, возглавляющий расследование, заявил, что его команда рассмотрит все возможные элементы ответственности, включая капитана, команду, лиц, ответственных за надзор, и производителя яхты.