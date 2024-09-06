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06.09.2024, 07:33

Павел Дуров сделал первое заявление после задержания

Новости Мира 0 498

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/durov
Фото: instagram.com/durov

В своем обращении, размещенном в Telegram-канале, он напомнил, что в прошлом месяце его допрашивала полиция в течение четырех дней после приезда в Париж.

"Мне сообщили, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответов от Telegram", - написал он.

По его словам, это стало неожиданностью по нескольким причинам. У Telegram есть официальный представитель в Европейском союзе, который принимает и отвечает на запросы от властей ЕС. Его электронный адрес был давно доступен для всех, кто в Евросоюзе ищет в Google "адрес Telegram в ЕС для правоохранительных органов".

"У французских властей было множество способов связаться со мной для запроса помощи. Как гражданин Франции, я часто бывал в консульстве Франции в Дубае. Некоторое время назад по их просьбе я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозами терроризма во Франции", - пояснил Дуров.

Он отметил, что, если страна недовольна интернет-сервисом, установленная практика заключается в начале судебного разбирательства против самого сервиса. Использование законов, принятых до эпохи смартфонов, чтобы обвинить генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, - это ошибочный подход.

"Создание технологий уже достаточно сложно. Ни один новатор не захочет разрабатывать новые инструменты, если он будет знать, что его могут привлечь к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", - считает Дуров.

Он отметил, что установление правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью - это непростая задача. Нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы - с законами ЕС. Необходимо учитывать технологические ограничения.

"Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были глобально последовательными, но при этом не подвергались злоупотреблениям в странах со слабым верховенством закона. Мы стремимся к диалогу с регуляторами для поиска этого баланса. Да, мы твердо стоим на своих принципах: наш опыт основан на нашей миссии защищать пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты для диалога", - подчеркнул он.

Иногда, по его словам, Telegram не может прийти к согласию с регуляторами страны относительно правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью.

"В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз", - добавил он.

Все это не означает, что Telegram совершенен, уточнил Дуров. Даже тот факт, что власти могут быть запутаны в том, куда отправлять запросы, - это то, что нужно улучшить. Но утверждения в некоторых СМИ, что Telegram является своего рода анархическим раем, абсолютно неверны.

"Мы ежедневно удаляем миллионы вредоносных сообщений и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности... У нас есть прямые горячие линии с НПО для ускоренной обработки срочных запросов на модерацию. Однако мы слышим голоса, утверждающие, что этого недостаточно", - написал он.

По его мнению, резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов привело к проблемам роста, что упростило злоумышленникам использование платформы. Именно поэтому он поставил перед собой личную цель значительно улучшить ситуацию в этом отношении.

"Мы уже начали этот процесс внутри компании, и вскоре я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса. Надеюсь, что события августа приведут к тому, что Telegram - и индустрия социальных сетей в целом - станет безопаснее и сильнее. Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы", - заключил он.

Напомним, расследование в отношении Telegram было начато после задержания Павла Дурова, основателя и руководителя Telegram, в прошлом месяце во Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

 

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