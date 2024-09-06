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06.09.2024, 08:10

Китай ввел запрет на усыновление детей иностранцами

Новости Мира 0 336

Китайское правительство больше не будет разрешать иностранцам усыновлять детей в стране. Такое заявление накануне сделали в министерстве иностранных дел КНР, передает NUR.KZ

Фото: pixabay
Фото: pixabay
Единственное исключение будет сделано для кровных родственников, усыновляющих ребенка или пасынка, уточнила официальный представитель ведомства Мао Нин, пишет NBC.

Она не объяснила причины такого решения, сказав лишь, что оно соответствует духу соответствующих международных конвенций.

Подчеркивается, что десятилетиями иностранцы приезжали в Китай и усыновляли местных детей, а после увозили к себе на родину.

Эту практику временно приостановили во время пандемии коронавируса, однако после вновь разрешили усыновление иностранцами.

Теперь же введен полный запрет.

Напомним, в начале ткущего года в сенате РК подняли вопрос дальнейшего отслеживания судьбы усыновленных за границу детей из Казахстана.

Отмечалось, что вопрос поднимался еще в 2014 году, когда Генпрокуратура выразила обеспокоенность по поводу торговли органами детей-сирот, которых отдали в чужие страны. Тогда было предложено провести проверку и создать единую систему данных детей и тех, кто желал их усыновить.

Под контроль были взяты 120 детей, которых перевезли из Казахстана в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.

Также отметим, что в июле этого года Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции.

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