Китай ввел запрет на усыновление детей иностранцами

Китайское правительство больше не будет разрешать иностранцам усыновлять детей в стране. Такое заявление накануне сделали в министерстве иностранных дел КНР, передает NUR.KZ
Она не объяснила причины такого решения, сказав лишь, что оно соответствует духу соответствующих международных конвенций.
Подчеркивается, что десятилетиями иностранцы приезжали в Китай и усыновляли местных детей, а после увозили к себе на родину.
Эту практику временно приостановили во время пандемии коронавируса, однако после вновь разрешили усыновление иностранцами.
Теперь же введен полный запрет.
Напомним, в начале ткущего года в сенате РК подняли вопрос дальнейшего отслеживания судьбы усыновленных за границу детей из Казахстана.
Отмечалось, что вопрос поднимался еще в 2014 году, когда Генпрокуратура выразила обеспокоенность по поводу торговли органами детей-сирот, которых отдали в чужие страны. Тогда было предложено провести проверку и создать единую систему данных детей и тех, кто желал их усыновить.
Под контроль были взяты 120 детей, которых перевезли из Казахстана в Южную Африку, Кению, Филиппины, Мексику, Мальту, Аргентину и Гватемалу.
Также отметим, что в июле этого года Конституционный суд РК признал один из подпунктов в кодексе "О браке (супружестве) и семье" противоречащим принципам Конституции.
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