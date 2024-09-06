Кардиолог назвала вредную утреннюю привычку, портящую весь день

Доктор медицинских наук, профессор Ольга Бокерията назвала привычку, которая есть практически у всех и создает ненужный стресс, портящий весь день, сообщает Zakon.kz.

Фото: рixabay

В первую очередь специалист рассказала, что мозг человека ежедневно противостоит огромному информационному потоку, не успевая обрабатывать полезную информацию и избавляться от лишней.

По словам Бокерията, хороший сон всегда помогает человеку избавиться от того, что пережито за день: хорошего, плохого – всего, что излишне тревожило мозг и всю нервную систему, пишет Tvtver.ru.

И после такого сна нет ничего лучше, чем вкусный, полезный завтрак. Это, по словам эксперта, очень важная деталь.

Мягкое, приятное пробуждение и желанные продукты – это все то, от чего зависит продуктивность в течение нового дня.

"А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили – считай, день не задался", – уточняет Бокерия.

Равноценным такому тяжелому утру можно считать пагубную привычку , от которой, в отличие от первого случая, можно запросто избавиться. Речь идет о том, что сразу попробуждения мы хватаем в руки телефон.

"Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии – от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу", – рассказала кардиолог Бокерия.

Чтобы избежать излишнего напряжения на свой мозг, эксперт рекомендует хотя бы полчаса после сна не трогать телефон. И забыть про него перед сном тоже не помешало бы.

И далее эксперт дала рекомендации, как еще более правильно начать день: