“Талибан“ исключен из списка террористических организаций в Кыргызстане

Генеральная прокуратура Кыргызстана опубликовала список террористических и экстремистских организаций, и в нем не оказалось "Талибана", передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com / truba71.gmail.com

Список из 20 организаций, деятельность которых суды в Кыргызстане признали незаконной, опубликован на сайте Генеральной прокуратуры. В него вошли "Аль-Каида", "ИГИЛ", Церковь Муна и другие, а вот "Талибана" там нет. Однако никаких заявлений по поводу исключения "Талибана" из списка власти Кыргызстана не делала.

При этом МИД Афганистана опубликовал сообщение, в котором заявил о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана "исключить название "Талибан", ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп".

Напомним, ранее Казахстан также исключил "Талибан" из списка террористических организаций.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

А в МИДе Казахстана отметили, что, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.