В Дагестане 130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ

В Махачкале пациент весом около 130 килограммов пришел на обследование в дагестанскую больницу и застрял в аппарате МРТ. Об этом сообщает Telegram -канал Shot, передает Lenta.ru

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мужчина наполовину заехал в аппарат, однако не смог полностью лечь в трубу, так как застрял. Врачи руками достали пациента из аппарата. Дагестанец впоследствии отказался от повторного исследования в аппарате, из-за чего курс его лечения скорректируют.

В июле в Уфе спасателям пришлось выносить к медикам 200-килограммового мужчину, так как он не мог передвигаться сам. За помощью к спасателям обратилась бригада скорой помощи, которая приехала к больному на вызов.

В апреле 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры. Жителя столицы, который не выходил из дома более десяти лет, транспортировали в автомобиле скорой помощи повышенной вместимости.