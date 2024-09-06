Не добежал: диарея пассажира вынудила пилота запросить посадку

Самолет из Бостона в Рим был вынужден прервать рейс из-за диареи пассажира, передает Liter.kz .

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Воздушное судно всего полчаса продолжал полет, когда поступил сигнал об инциденте на борту. Самолет сел в Нью-Йорке.

У одного из пассажиров не хватило времени добежать до туалета, и ему пришлось опорожниться прямо в салоне самолета, в проходе.

На борту Airbus A330-300 находился 281 пассажир. Их пересадили на резервный борт.

Пресс-служба авиакомпании извинилась перед клиентами за этот случай и доставленные неудобства, а также рассказала, что на очистку салона Airbus ушло около 20 часов.