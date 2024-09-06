Главного инженера пассажирских железных дорог посадили на 15 лет за ложь в резюме

В ЮАР главного инженера пассажирских железных дорог (Prasa) приговорили к 15 годам заключения за то, что он соврал в резюме о своем образовании и профессиональной квалификации, рассказывает Tengri Travel .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По информации портала Slashdot, 49 летний Дэниел Мтимкхулу утроился в компанию Prasa 15 лет назад. Чтобы получить должность, он предоставил дипломы престижных зарубежных вузов, а также заявил, что окончил аспирантуру в Германии и имеет докторскую степень.

Благодаря поддельным дипломам Мтимкхулу быстро пошел на повышение, а его заработная плата составляла 156 тысяч долларов в год, то есть 12 тысяч долларов в месяц (5,7 миллионов тенге). Будучи на посту главного инженера компании, он заключил несколько неудачных сделок, что привело к значительным финансовым потерям компании, а также его уличили в коррупции. После этого в отношении Мтимкхулу было начато расследование, во время которого и выяснилось, что о своем образовании мужчина наврал. В реальности он всего лишь окончил среднюю школу.

Также во время работы Мтимкхулу подделал письмо с предложением о работе якобы от немецкой компании, что побудило руководство Prasa увеличить ему зарплату, чтобы не потерять сотрудника.

Когда обман вскрылся, Prasa подала на Дэниеала Мтимкхулу в суд. Разбирательства длились несколько лет, в итоге, в 2024 году бывший "инженер" был приговорен к 15 годам тюремного заключения.