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06.09.2024, 18:29

Главного инженера пассажирских железных дорог посадили на 15 лет за ложь в резюме

Новости Мира 0 6 675

В ЮАР главного инженера пассажирских железных дорог (Prasa) приговорили к 15 годам заключения за то, что он соврал в резюме о своем образовании и профессиональной квалификации, рассказывает Tengri Travel.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По информации портала Slashdot, 49 летний Дэниел Мтимкхулу утроился в компанию Prasa 15 лет назад. Чтобы получить должность, он предоставил дипломы престижных зарубежных вузов, а также заявил, что окончил аспирантуру в Германии и имеет докторскую степень.

Благодаря поддельным дипломам Мтимкхулу быстро пошел на повышение, а его заработная плата составляла 156 тысяч долларов в год, то есть 12 тысяч долларов в месяц (5,7 миллионов тенге). Будучи на посту главного инженера компании, он заключил несколько неудачных сделок, что привело к значительным финансовым потерям компании, а также его уличили в коррупции. После этого в отношении Мтимкхулу было начато расследование, во время которого и выяснилось, что о своем образовании мужчина наврал. В реальности он всего лишь окончил среднюю школу.

Также во время работы Мтимкхулу подделал письмо с предложением о работе якобы от немецкой компании, что побудило руководство Prasa увеличить ему зарплату, чтобы не потерять сотрудника.

Когда обман вскрылся, Prasa подала на Дэниеала Мтимкхулу в суд. Разбирательства длились несколько лет, в итоге, в 2024 году бывший "инженер" был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

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