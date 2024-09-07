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07.09.2024, 09:17

В Instagram появилась новая функция, которая увеличит вашу популярность

Новости Мира 0 323

Социальная сеть Instagram представила новую функцию, позволяющую пользователям комментировать stories публично, передает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Теперь комментарии к историям отображаются в виде всплывающего окна над самой историей. Функция поможет пользователям сделать общение более интерактивным.

Как работает новая функция?

Ранее пользователи Instagram могли отправлять сообщения только напрямую: в личные сообщения или DMs тем, кто опубликовал stories. Теперь комментарии к историям будут видны всем, кто смотрит эту историю, как и комментарии к обычным постам в ленте. Тем не менее только те пользователи, которые подписаны друг на друга (взаимные подписчики), смогут оставлять комментарии.

Пользователи, опубликовавшие историю, смогут включать или отключать возможность оставлять комментарии. Кроме того, комментарии, как и сама история, будут исчезать через 24 часа. Новый опыт взаимодействия напоминает функцию комментариев к прямым трансляциям в Instagram, где пользователи могут оставлять комментарии, видимые для всех зрителей трансляции.

Сейчас некоторые пользователи Instagram уже получают уведомления о новой функции комментирования историй.

Теперь вы можете комментировать истории. Комментарии видны всем, кто просматривает историю, - говорится в уведомлении.

Комментарии отображаются внизу stories выше элементов управления и информации о зрителях.

Instagram давно пытается найти новые способы повышения вовлеченности пользователей, так как все большее количество людей предпочитает вести обсуждение и делиться контентом в личных сообщениях. Например, функция Notes позволяет пользователям оставлять подсказки для разговоров в верхней части вкладки входящих сообщений. Этот инструмент показал быстрый рост популярности. Недавний отчет соцсети показал, что подростки создают заметки в 10 раз чаще, чем взрослые.

Появление комментариев к историям может стать еще одним эффективным способом стимулирования обсуждений и привлечения большего числа пользователей к активному участию в жизни платформы. Креаторы могут при желании отключить комментарии, чтобы сохранить эстетическую целостность своих публикаций, однако, разрешив комментарии к историям, они могут расширить свою аудиторию за счет большего взаимодействия с их контентом.

К слову, ранее один из основных партнеров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG) признался, что социальная сеть Instagram прослушивает пользователей в рекламных целях.

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