Железный трон из "Игры престолов" продадут на аукционе

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Согласно информации, размещенной на сайте аукционного дома, в качестве лотов будут представлены более двух тысяч предметов, включая расплавленную версию Железного трона, множество костюмов, реквизита, декораций и памятных вещей из популярного шоу, завершившегося в 2019 году. Начальные ставки варьируются от 500 до 20 тысяч долларов.

"Игра престолов" транслировалась на HBO с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.