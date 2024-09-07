Супруг поил жену транквилизаторами, и ее насиловали незнакомцы

71-летний Доминик обвиняется в том, что на протяжении более десяти лет систематически накачивал свою жену транквилизаторами, насиловал ее и приглашал десятки незнакомых мужчин для совершения аналогичных преступлений. 2 сентября начался судебный процесс во Франции, передает Liter.kz со ссылкой на Novayagazeta_eu .

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Сама женщина не осознавала в этот момент своих действий. Доминик организовал как минимум 92 эпизода насилия, в которых участвовали 72 человека, 50 из них также предъявлены обвинения.

Муж жертвы устанавливал для “гостей” определенные правила. Они должны были припарковать машину неподалеку от их дома и идти пешком, без парфюма, не курить и не выпивать, постричь ногти, вымыть руки в горячей воде перед тем, как трогать кожу жертвы, а также покинуть дом при малейшем признаке ее дискомфорта. Кроме того, посетители должны были оставить свою одежду на кухне, чтобы не забыть ее в доме и не вызвать подозрений у потерпевшей.

О серийных изнасилованиях 72-летняя женщина узнала в 2020 году, когда охрана в торговом центре поймала ее мужа за съемкой видео под юбками женщин.

В ходе обыска полицейские нашли сотни видеозаписей и фотографий, на которых жена Доминика находилась в бессознательном состоянии. Обвинение предполагает, что это началось в 2011 году. Кроме того, следователи обнаружили чаты, в которых мужчина договаривался с незнакомцами об изнасиловании его жены. Возраст обвиняемых варьируется от 26 до 74 лет. При этом следствие не выявило признаков передачи денег между мужем жертвы и приглашенными им мужчинами.

Подсудимый утверждает, что действовал в рамках сексуальных фантазий пары, хотя медицинские эксперты подтвердили, что жертва находилась под воздействием сильных транквилизаторов и не могла контролировать ситуацию. Во время процесса судмедэксперт подчеркнул, что состояние женщины “было ближе к коме, чем ко сну”.

Доминик заявил, что сам подвергся сексуальному насилию в возрасте девяти лет. Его защита может использовать этот факт как аргумент в сторону пережитой психологической травмы, которая могла дать толчок к его дальнейшим действиям.

Мужчину также обвиняют в убийстве и изнасиловании, совершенных в 1991 году. Он отрицает вину.

Также он поил транквилизаторами свою дочь. В 2013 году он снял ее обнаженной. Полиция обнаружила фотографии в одной из папок на компьютере.