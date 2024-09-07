В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, один подросток тяжело ранен, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

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По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы Джоппатауна. Подозреваемый в стрельбе произвел один выстрел, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован. Раненый в результате стрельбы ...- 15-летний юноша, он находится в тяжелом состоянии, по последним данным, - заявил журналистам представитель полиции округа Харфорд штата Мэриленд.

Согласно полиции, подозреваемый был задержан. Это был 16-летний ученик школы.

Это был первый день (подозреваемого - ред.) в школе, хотя занятия начались еще четыре дня назад, - добавил представитель полиции.

В среду телеканал MSNBC с ссылкой на источники в местном медучреждении передавал, что в среду утром стрельба произошла в школе в американском штате Джорджия. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан.