Отец разжигал мангал, но случайно поджёг 11-летнего сына

В Подмосковье отец пытался разжечь мангал, но случайно поджёг 11-летнего сына, когда готовил шашлыки. Мальчик попал в больницу со страшными ожогами почти 50% тела, пишет Qostanay.TV .

Фото: Pixabay

По данным SHOT, семья москвичей отдыхала на даче в городском округе Серебряные Пруды, решили пожарить мясо – отец взял бутылку для розжига, но, пока лил в мангал, расплескал.

Сын стоял рядом и наблюдал за действиями папы. Жидкость попала на стоявшего рядом ребёнка, на него перекинулся огонь. На школьнике вспыхнула одежда. Отец своими силами пытался потушить пламя.

Мальчика в итоге доставили в больницу с ожогами второй степени. Когда он сможет вернуться на учёбу, пока не ясно.