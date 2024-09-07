Жуткий пожар: пламя охватило многоуровневую парковку в Подмосковье

Страшные кадры опубликовал Telegram-канал Mash .Сообщается, что загорелась многоуровневая парковка из-за взрыва газового баллона одного из автомобилей. СМИ пишут о пострадавших, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

По последним данным сгорело несколько десятков машин. Как пишет Mash, предварительной причиной пожара на парковке считают взорвавшийся газовый баллон в одной из машин. Со слов очевидцев, пострадавший мужчина ремонтировал авто, неудачно задел баллон, и все загорелось. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии.

Жуткие кадры публикуют очевидцы. Там видно, как над полыхающей парковой поднимается плотный черный дым. По неофициальным данным, сгорели минимум 20 машин. Тушением возгорания занимаются пожарные.