Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Кирковым

В этом году певице Маше Распутиной, которая "родилась в Сибири" и хотела, чтобы её "отпустили в Гималаи", исполнилось 60 лет. Она планирует вновь завоевать любовь зрителей во всех странах СНГ, сообщает Zakon.kz .

Фото: masharasputina_official/Instagram

В интервью aif.ru Распутина рассказала о своем возвращении на сцену и о том, почему 10 лет не разговаривала с Киркоровым, а также вспомнила, что певицей быть никогда не хотела, хотя с семи лет занималась в хоре.

У меня высокий голос был, меня хвалили. Но я больше танцы любила бальные. А в старших классах записалась в театральный кружок. И в Москву-то приехала поступать в Щукинское театральное училище. Но даже не дошла до него, потому что мне предложили попробоваться в вокальный ансамбль, - вспоминает Распутина.

По ее словам, концертная программа, с которой она возвращается на сцену этой осенью, называется "Живи, страна!".

Название ей дала одноименная песня Дербенева, которую он написал в 1992-м. В те годы люди, которые приходили на концерт, плакали, услышав ее. Народ чувствовал: происходит что-то ужасное со страной. Ведь когда развалился Союз, воздух был буквально наполнен ложью. С трибуны вещают одно, а делается совсем другое. Тяжелое было время, - говорит певица.

В интервью она вспоминает и о том, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым. Конфликт разрешился только во время записи песен "Роза чайная" и "Мечта".

В 2002 году мы неожиданно встретились с Киркоровым в Турции. А до этого 10 лет друг с другом не разговаривали. Леонид Дербенев для меня написал "Много разных на свете песен", а Филипп слямзил и показал в эфире на каком-то канале. Это предприимчивая натура Киркорова, скажем так, - поясняет Распутина.

Она признается, что очень обиделась на коллегу, а композитор Дербенев даже написал петицию о том, что запрещает Киркорову исполнять данное произведение, потому что написал его для Распутиной.