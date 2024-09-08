Пассажирский Boeing едва не приземлился на недостроенную полосу в Чечне и попал на видео

В Чечне пассажирский Boeing едва не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу (ВПП). Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Pilot_on_tour , сообщает Lenta.ru .

Кадр: Telegram-канал Pilot_on_tour

На кадрах видно, как самолет быстро снижается над работающей строительной техникой, но, не достигнув земли, вновь набирает высоту.

Как пишет Telegram-канал «112», воздушное судно принадлежит копании Utair. Рейс следовал в Грозный из Турции. Что стало привело к попытке сесть на закрытую полосу, неизвестно. Пройдя второй круг, экипаж успешно приземлился на работавшую ВПП. Пассажиры не пострадали.