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08.09.2024, 09:15

Историк, предсказавший победу семи президентов США, дал новый прогноз по выборам

Новости Мира 0 778

Известный американский политолог, профессор истории Аллан Лихтман, ранее верно предсказавший победу семи президентов США, в эфире телеканала Fox News сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре 2024 года, передает Tengrinews.kz.

Фото: AFP / Scanpix
Фото: AFP / Scanpix

По мнению историка, победу на предстоящем голосовании одержит действующая вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис.

Я уверен, что Камала Харрис победит Трампа. Демократы сохранят контроль. Это основано на моей системе предсказания "13 ключей от Белого Дома", - сказал он телеканалу.

Лихтман практически безошибочно определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года, и использует для этого систему анализа из 13 факторов или "ключей".

Суть системы заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только "да" или "нет". Если ответ на шесть или более вопросов - "да", это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов "нет", избиратели выступят против партии власти.

В 2000 году историк предсказал, что президентом станет демократ Альберт Гор. Однако, несмотря на то, что Гор выиграл всенародное голосование, он в конечном счете уступил президентство Джорджу Бушу-младшему. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.

В 2016 году Лихтман был одним из немногих, кто предсказал победу на выборах Дональду Трампу и поражение Хилари Клинтон. Также профессор прогнозировал, что Трамп будет подвергнут импичменту.

Рассуждая о выборах в 2020 году, историк высказал предположение, что на них одержит победу кандидат от Демократической партии Джо Байден, а Трамп не сможет переизбраться на второй срок.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

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