10-летняя девочка в Японии получила сертификат на приготовление ядовитой рыбы

10-летняя японка стала самым молодым человеком, которой разрешили готовить рыбу "фугу" – деликатес, который может убить, если его ядовитые части не будут должным образом удалены, сообщает Zakon.kz .

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По информации CBS News, этим летом ученица пятого класса Карин Табира сдала экзамен, который дал ей право готовить ядовитую рыбу для употребления в пищу.

Недавно она воспользовалась своими новыми навыками, чтобы подать блюдо с тонкими, как бумага, ломтиками фугу губернатору южного региона Кумамото, где она живет.

Я была счастлива, когда губернатор сказал "ойси", что по-японски означает "вкусный", - сказала она журналистам на мероприятии, где Такаши Кимура ел это блюдо.

Ежегодно в Японии право готовить фугу получают немногие.