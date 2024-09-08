Назван напиток, способный обезвреживать вред от фастфуда

Апельсиновый сок способен частично нейтрализовать вред высокоуглеводной жирной пищи, в том числе фастфуда. Об этом говорят научные исследования, заявила в своем телеграм-канале врач-диетолог Лиза Афинская, передает Tengri Life .

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Если вам очень захотелось съесть что-то высокожирное и высокоуглеводное (например, пиццу или бургер), то хорошая идея - заодно выпить стакан апельсинового сока!, - посоветовала доктор.

По словам диетолога, все дело в высоком содержании в апельсиновом соке витамина С и флавоноидов. Они снижают воспаление и окислительный стресс в клетках организма.

Поразительным образом, когда вы едите высокоуглеводную жирную еду и запиваете апельсиновым соком, то это может снизить воспаление и окислительный стресс. То есть сок частично нейтрализует вред подобных блюд, - написала врач.

Афинская отметила, что апельсиновый сок не обязательно должен быть свежевыжатым. Это может быть и пакетированный напиток, но он должен быть без добавленного сахара.

Заменить стакан сока может целый апельсин или горсть винограда - они также будут полезны при употреблении жирной пищи. Много флавоноидов также содержат грейпфруты. Но сок из этих цитрусовых может навредить тем, кто принимает некоторые популярные лекарства.