Насколько опасна острая пища для человека

О вреде и пользе острой пищи говорится давно и много. Где здесь правда, разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

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Как напомнила диетолог, консультант по питанию и здоровому образу жизни Анастасия Малютина, острые специи помогают дольше сохранить свежесть блюд. Поэтому в странах с жарким и влажным климатом острая пища пользуется большим спросом.

Давайте рассмотрим пользу и вред острой пищи. Польза острой еды заключается в том, что она может способствовать антибактериальному эффекту из-за содержания капсаицина. При нарушении микрофлоры кишечника, для уменьшения патогенной среды, в схему лечения могут входить такие продукты, как чеснок, лук, перец, имбирь и прочее, - говорит Малютина.

По ее словам, острая пища улучшает выделение пищеварительных соков, а именно желудочного сока.

Но в период обострения язвенной болезни или панкреатита любые острые специи необходимо исключить из рациона. Если никакого обострения нет, то для стимуляции пищеварения острая пища в разумных рамках очень даже нужна. Есть дети-малоежки, и их рацион как раз можно разнообразить добавлением специй: вкус становится лучше, пищеварение стимулируется, и дети начинают лучше есть за счет того, что вырабатывается больше панкреатического сока и идет более качественное расщепление еды, - объяснила диетолог.

Кроме того, острая еда улучшает кровообращение. Она создает ощущение тепла, происходит расширение сосудов, а адреналин, который вырабатывается, понижает кровяное давление. Острый перец содержит витамин А и С и способствует укреплению стенок сосудов.

Острая пища ускоряет метаболизм и помогает сжечь больше калорий из-за содержания капсаицина. Кроме того, острое снижает аппетит, заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.

Что касается вреда, то, как подчеркнула Малютина, острая еда может вызывать изжогу при ее чрезмерном употреблении. Сильный прилив крови провоцирует повышенное образование желудочного сока, излишек которого забрасывается в пищевод и вызывает жжение в желудке.