Мужчина проработал 104 дня с одним выходным и скончался

Трагедия произошла в Китае. Сотрудник отработал 104 дня с одним перерывом и умер, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на South China Morning Post .

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Судом было установлено, что житель провинции Чжэцзян, А'Бао умер от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. В материалах уточняется, что состояние могло быть вызвано слабой иммунной системой. В решении суда говорится, что компания на 20 процентов ответственна за смерть сотрудника. Судья также постановил выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника.

В свою очередь, работодатель утверждает, что нагрузка на А'Бао была приемлемой.