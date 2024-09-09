iPhone весом 200 кг стал новым рекордом в Книге Гиннесса

Рабочий iPhone размером с мебель создал блогер, передает Liter.kz со ссылкой на сайт Книги Гиннесса.

Фото: guinnessworldrecords

Ютубер Арун Майни представил крупнейшую в мире копию iPhone 15 Pro Max, вес которой превышает 200 килограммов, а высота – более двух метров, передает Liter.kz со ссылкой на сайт Книги Гиннесса.

Этот рекордный смартфон не только впечатляет своими размерами, но и полностью функционален: он позволяет отправлять сообщения, проверять электронную почту, использовать приложения, а также оснащен камерой, зарядкой и фонариком, - говорится в сообщении источника.

Работы Аруна Майни были признаны Книгой рекордов Гиннесса, а его канал на YouTube, который он начал вести в 2011 году, теперь насчитывает множество поклонников благодаря техническим обзорам.