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08.09.2024, 20:04

Тест нового Mercedes-Benz попался на видео

Новости Мира 0 431

Mercedes-Benz был замечен на испытаниях прототипа электрического компактного седана, который, вероятнее всего, станет следующим поколением CLA-Class, передает Tengri Auto.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Новый дизайн был представлен в прошлом году в виде концепта CLA-Class, а Mercedes подтвердила начало продаж в 2025 году. Это предполагает появление модели 2026 года в США.

На тестовом автомобиле хорошо заметны большие колеса с мощным тормозным пакетом. Роторы, которые кажутся просверленными, почти полностью заполняют пространство колес. Задняя часть также имеет большой участок камуфляжа, вероятно, скрывающий активное заднее крыло. Кроме того, можно увидеть новые детали, такие как задние фонари с интегрированными звездными логотипами Mercedes, которые стали конструктивной особенностью концепта CLA-Class.

Видео: YouTube

Обновленный CLA-Class и другие модели семейства компактных автомобилей Mercedes следующего поколения будут использовать новую платформу под названием Mercedes Modular Architecture, которая поддерживает как гибридные, так и полностью электрические силовые агрегаты. Обновленный CLA-Class станет первой моделью на этой платформе. В будущем платформа будет использоваться для всех моделей Mercedes, начиная от сегмента C-Class и выше. Электрические модели C-Class и GLC-Class также были замечены во время испытаний. Отдельно AMG работает над собственной платформой EA EV, которая, как ожидается, дебютирует в следующем году в преемнике GT 4-Door Coupe.

Обновленный CLA-Class станет частью урезанного компактного модельного ряда, который Mercedes называет Entry Luxury. Другие модели в группе Entry Luxury будут включать переработанные версии CLA-Class Shooting Brake, GLA-Class и GLB-Class, все из которых, вероятно, будут иметь свои собственные варианты, настроенные AMG. Также ходят слухи, что новое поколение хэтчбека A-Class скоро появится.

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