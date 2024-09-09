Умер Александр Масляков

Фото: instagram.com/kvnofficial

Информация об этом опубликована на официальной странице КВН в Instagram.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей", - говорится в посте.

Отмечается, что Масляков с 1964 года вел программу "КВН", став "символом юмора и сатиры" в России и за ее пределами.

"Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - подчеркивается в официальном сообщении.

Ранее российские СМИ писали о том, что у Маслякова серьезные проблемы со здоровьем, он проходил лечение из-за неоперабельной опухоли в легких.