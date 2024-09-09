Стало известно имя первого возможного триллионера

Предприниматель и миллиардер Илон Маск может стать первым в мире триллионером в 2027 году, рассказывает Tengri Life .

Фото: life.ru

The Guardian, ссылаясь на отчет аналитического центра Informa Connect Academy, пишет, что богатство Маска растет в среднем на 110 % в год.

После него этот статус может приобрести индийский бизнесмен Гаутам Адани. Сообщается, что это произойдет в 2028 году, если его годовой темп роста останется на уровне 123 %.

Главный исполнительный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг, возможно, также станет триллионером в 2028 году.

Ранее мы писали о том, что Маск является самым богатым человеком в мире с капиталом в 235 миллиардов долларов.