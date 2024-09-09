Врач рассказала о ягоде, которая защищает ДНК

Арбуз содержит антиоксидант ликопин, который защищает ДНК. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Tengri Life .

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Врач объяснила, что арбуз богат полезными минеральными веществами и витаминами. Также эта ягода способствует выработке серотонина и улучшает работу желчного пузыря. Кроме того, 100 граммов арбуза содержат половину суточной нормы магния.

"Арбуз приносит большое количество витаминов, минеральных веществ, поддерживает уровень иммунной защиты, стимулирует работу мозга, способствует выработке серотонина, улучшает работу печени, желчного пузыря. В 100 граммах арбуза содержится половина суточной дозы магния. Но самым важным, на мой взгляд, это наличие мощного антиоксиданта - ликопина. Потребление ликопиносодержащих продуктов уменьшает уровень окислительного стресса. Ликопин обеспечивает защиту нашего ДНК на уровне каждой клетки, влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, на улучшение репродуктивной жизни, снижает вероятность новообразований", - рассказала диетолог.

По словам Королевой, средняя норма потребления арбуза - 200-300 граммов на прием пищи. Также диетолог посоветовала использовать арбуз для снижения массы тела.

"Рекомендую арбузные диеты длительностью два-три дня. Берем полтора килограмма мякоти арбуза, делим ровно на шесть приемов. Половинку съедаем, пережевывая, а половинку рассасываем до образования растительных волокон в полости рта. И между этими приемами пищи, которые распределяем до восьми часов вечера, пьем не менее двух с половиной литров жидкости. Гарантированный результат", - порекомендовала доктор медицинских наук.

При этом специалист добавила, что не стоит злоупотреблять арбузом тем, у кого есть синдром избыточного бактериального роста или реактивного кишечника.