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09.09.2024, 08:32

Шольц призвал к более быстрому переходу к мирному процессу по Украине

Новости Мира 0 419

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за ускоренный переход к процессу мира в Украине и выступил за участие России во второй мирной конференции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: depositphotos.com / Фото автора Ale_Mi
Фото: depositphotos.com / Фото автора Ale_Mi

Издание пишет об этом, приводя выдержки из его большого летнего интервью ZDF, которое было размещено на сайте телеканала в воскресенье

"Считаю, что сейчас самое время обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и достичь мира", - подчеркнул он.

Поясняется, что Шольц поддерживает участие РФ во втором "саммите мира". По словам канцлера, в вопросе о необходимости присутствия Москвы Берлин солидарен с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

"Обязательно будет еще одна мирная конференция", - подчеркнул он, не обозначив, однако, конкретных дат.

Руководитель кабинета министров ФРГ заявил, что у него состоялся очень доверительный разговор с Зеленским. С ним сложились хорошие отношения, подчеркнул Шольц.

Ранее, 25 августа, напоминает издание, украинский лидер заявил, что поддерживает идею проведения второго саммита одной из стран Глобального Юга, например, Индией. По его словам, переговоры об организации новой конференции ведутся также с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией.

Зеленский выразил уверенность, что Индия может играть ключевую роль в дипломатическом влиянии на Москву.

Первый саммит прошел в Швейцарии в июне и включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, поскольку некоторые представители отказались подписывать итоговое заявление.

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