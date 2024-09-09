Развеян популярный миф о школьном буллинге

Распространенное мнение о том, что жертвой буллинга в школах всегда становится слабый человек, не соответствует действительности. Популярный миф о травле развеяла педагог, руководитель регионального преподавания Академии MAXIMUM Виктория Подсухина, ее комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«На самом же деле буллинг может коснуться абсолютно любых детей, даже уверенных в себе. Причиной для буллинга может стать отнюдь не личность ученика, а его поступки или несогласие с мнением большинства», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что травле может подвергнуться не только закрытый и застенчивый ученик, у которого нет друзей. Родителям важно понимать, что корни буллинга кроются в неуверенности или проблемах самого агрессора, а не в слабостях его жертвы.