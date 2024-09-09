Хабиб едва не сломал челюсть секунданту в чемпионском поединке

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на бое его троюродного брата Усмана за защиту титула Bellator едва не сломал челюсть другому брату - Умару, передает Tengri Sport .

Кадр из видео

В ночь на 8 сентября в Сан‑Диего (США) прошел бой за титул чемпиона легкого дивизиона организации смешанных единоборств Bellator. В поединке столкнулись чемпион промоушена Усман Нурмагомедов (18:0, 8 KO) и претендент на пояс Александр Шаблий (24:4, 4 KO).

Бой продлился все положенные 5 раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:46).

Секундантом Усмана является его брат, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Во время поединка Усман совершил попытку выполнить сабмишен. При виде этого Хабиба переполнили эмоции, и он взял в захват родного брата Усмана, непобежденного бойца UFC Умара Нурмагомедова (18:0).

Реакцию подхватили комментаторы события. Данный видеоролик стал вирусным, и Орел отреагировал на своей Instagram-странице.

Скриншот: Instagram/khabib_nurmagomedov

18 ноября 2022 года на "Винтраст Арена" в Чикаго (США) прошел поединок за звание чемпиона Bellator в легком весе. Бой являлся соглавным событием турнира Bellator 288: Nemkov - Anderson 2. В поединке встретились претендент на пояс Усман Нурмагомедов и чемпион дивизиона, бразильский боец Патрики Фрейре (25:14, 17 KO). Бой продлился 5 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Нурмагомедову.

10 марта 2023 года на Bellator 292 Усман провел первую успешную защиту титула против Бенсона Хендерсона (30:12, 3 KO). Через 20 секунд после начала поединка Усман потряс соперника хлестким правым хайкиком. Немного поработав в гранд-энд-паунде, Нурмагомедов попытался провести удушающий прием, но Хендерсону удалось разорвать захват. Далее бойцы отползли ближе к сетке и продолжили борьбу.

В один момент Усман снова начал наносить удары. Бенсон старался защищаться от панчей, но открыл Нурмагомедову доступ к шее. Усман не упустил свой шанс и провел удушение со спины, заставив соперника постучать. Поединок завершился победой россиянина в первом раунде.

Следующий бой Нурмагомедов провел на событии Bellator 300 против американца Брента Примуса (15:3, 2 KO). В данном противостоянии Усман смотрелся увереннее, и судьи отдали ему единогласную победу. Однако встреча была признана несостоявшейся из-за того, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. За это он был отстранен от поединков на 6 месяцев, при этом титул чемпиона у него не отняли.