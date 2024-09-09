18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.55
533.75
5.36
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.09.2024, 14:31

Хабиб едва не сломал челюсть секунданту в чемпионском поединке

Новости Мира 0 406

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на бое его троюродного брата Усмана за защиту титула Bellator едва не сломал челюсть другому брату - Умару, передает Tengri Sport.

Кадр из видео
Кадр из видео

В ночь на 8 сентября в Сан‑Диего (США) прошел бой за титул чемпиона легкого дивизиона организации смешанных единоборств Bellator. В поединке столкнулись чемпион промоушена Усман Нурмагомедов (18:0, 8 KO) и претендент на пояс Александр Шаблий (24:4, 4 KO).

Бой продлился все положенные 5 раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:46).

Секундантом Усмана является его брат, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Во время поединка Усман совершил попытку выполнить сабмишен. При виде этого Хабиба переполнили эмоции, и он взял в захват родного брата Усмана, непобежденного бойца UFC Умара Нурмагомедова (18:0).

Реакцию подхватили комментаторы события. Данный видеоролик стал вирусным, и Орел отреагировал на своей Instagram-странице.

Скриншот: Instagram/khabib_nurmagomedov

18 ноября 2022 года на "Винтраст Арена" в Чикаго (США) прошел поединок за звание чемпиона Bellator в легком весе. Бой являлся соглавным событием турнира Bellator 288: Nemkov - Anderson 2. В поединке встретились претендент на пояс Усман Нурмагомедов и чемпион дивизиона, бразильский боец Патрики Фрейре (25:14, 17 KO). Бой продлился 5 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Нурмагомедову.

10 марта 2023 года на Bellator 292 Усман провел первую успешную защиту титула против Бенсона Хендерсона (30:12, 3 KO). Через 20 секунд после начала поединка Усман потряс соперника хлестким правым хайкиком. Немного поработав в гранд-энд-паунде, Нурмагомедов попытался провести удушающий прием, но Хендерсону удалось разорвать захват. Далее бойцы отползли ближе к сетке и продолжили борьбу.

В один момент Усман снова начал наносить удары. Бенсон старался защищаться от панчей, но открыл Нурмагомедову доступ к шее. Усман не упустил свой шанс и провел удушение со спины, заставив соперника постучать. Поединок завершился победой россиянина в первом раунде.

Следующий бой Нурмагомедов провел на событии Bellator 300 против американца Брента Примуса (15:3, 2 KO). В данном противостоянии Усман смотрелся увереннее, и судьи отдали ему единогласную победу. Однако встреча была признана несостоявшейся из-за того, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. За это он был отстранен от поединков на 6 месяцев, при этом титул чемпиона у него не отняли.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?