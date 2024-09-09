В Кыргызстане запретили повышать зарплату госслужащим

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в целях оптимизации расходов госбюджета ввел мораторий на повышение зарплаты госслужащим до 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg .

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Издание сообщает, что вводится запрет на повышение размера заработной платы служащих государственных ведомств, комитетов, уполномоченных представительств президента в регионах, а также органов местной администрации. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

"Изменение размера зарплаты госслужащих, а также структуры штата возможно в особых случаях отдельным решением главы государства.

Отдел контроля исполнения решений президента и кабинета министров должен следить за действием моратория", - отмечается в публикации.

Добавим, также мы писали, что с 5 сентября в Кыргызстане действуют новые правила пребывания иностранцев. Изменения внесены в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания, а именно для жителей Казахстана, России, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Теперь регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся в стране в течении долгого времени в частных целях, будет осуществляться только на основании одного из следующих документов: вида на жительство; удостоверение лица без гражданства; удостоверения "Кайрылман"; удостоверения "Мекен-карт".

При этом граждане Казахстана, России, Беларуси и Армении освобождаются от обязательной регистрации на срок в 30 дней.