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09.09.2024, 17:03

Как пакетированный чай вредит организму – комментарий диетолога

Новости Мира 0 425

Пакетированный чай – популярная и постоянная часть рациона многих офисных работников. Вместе с тем, эксперты давно спорят о степени вреда организму от употребления такого чая. Корреспондент Tengri Life поговорил на эту важную тему с диетологом.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как напомнила диетолог, консультант по питанию и здоровому образу жизни Анастасия Малютина, пакетированный чай – это не чайный лист, а перетертая крошка, чайный порошок.

"Полезных веществ вы там не найдете. Чтобы пакетик не разрушался от высоких температур, его пропитывают синтетическими смолами, которые растворяют в спиртосодержащих жидкостях. Усилители вкуса и ароматизаторы содержат в себе токсичные вещества, которые разрушают печень", – рассказала Малютина корреспонденту Tengri Life.

Причем, по ее словам, чем чаще вы завариваете чай в пакетиках повторно, тем больше дубильных веществ выделится из чайной массы, а они являются вредными для организма человека.

Но, если вы все-таки вынуждены пить "чай из пакетиков", диетолог рекомендует обращаться только к известным, давно зарекомендовавшим себя на этом рынке "чайным компаниям".

"Необходимо выбирать продукцию надежных производителей. Добросовестные компании производят хороший пакетированный чай из качественного сырья", – добавила диетолог.

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