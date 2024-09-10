Скрытая угроза: что такое синдром самозванца?

Согласно Google, синдром самозванца – это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Что это такое на самом деле, чем грозит и как с этим бороться, разбиралась корреспондент Tengri Life .

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Синдром самозванца, по мнению психолога и групп-аналитика Натальи Имтосими, – глубокая и распространенная психологическая проблема, затрагивающая людей самых разных профессий. Даже самые успешные и квалифицированные специалисты могут сомневаться в своих способностях и заслугах.

Корни синдрома самозванца – в детстве

"На мой взгляд, проблема синдрома самозванца – это проблема уместности и поиска своего места, а также способности чувствовать себя в этом месте безопасно", – отметила Наталья Имтосими.

Она объяснила, что корни проблемы часто уходят в детство. Родители могут требовать от ребенка больше, чем он способен дать, сравнивая его с другими. Либо, наоборот, чрезмерно его хвалить, создавая нереалистичные ожидания.

"Отсутствие похвалы или ее неадекватность приводит к тому, что человек начинает сомневаться в себе. Он не может испытывать удовольствие от результата, потому что его достижения обесцениваются", – добавила Наталья.

Психолог подчеркнула, что многие дети усваивают модель поведения своих родителей. Если в детстве для получения родительской любви приходилось добиваться результатов и соответствовать высоким ожиданиям, то во взрослой жизни это может превратиться в постоянное стремление к недостижимому совершенству.

Наследие родительского контроля

Наталья также рассказала о феномене родительского нарциссизма, когда ребенок используется как инструмент для достижения амбиций родителей.

"Ребенок, который должен постоянно приносить свои победы родителям, чтобы они чувствовали себя лучшими, привыкает зарабатывать любовь и внимание через изматывающие достижения. Это ведет к тому, что во взрослой жизни человек продолжает сомневаться в себе, ощущает себя "недоэкспертом" (самозванцем) и мучается от постоянного недовольства собой", – пояснила психолог.

Эти глубинные переживания формируют основу синдрома самозванца. Человек стыдится своих достижений, обесценивает их и убеждает себя, что его успехи случайны или недостаточно весомы. Такой человек стремится к абсолютизации своих способностей, постоянно пытаясь стать "совершенным", хотя это невозможно. А следовательно, это пустая трата времени и сил.

Как распознать синдром самозванца?

Ощущение себя самозванцем основано на неверной оценке собственных достижений и постоянном сомнении в себе. Люди, страдающие этим синдромом, часто оказываются в бесконечной гонке за успехами, чтобы избежать внутренней пустоты.

"Чем сильнее чувство пустоты, тем больше человек старается достичь новых целей. При этом он не осознает своей ценности и значимости в текущий момент", – сказала Наталья и добавила, что такое поведение приводит к повышенной тревожности, эмоциональному выгоранию и депрессии.

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Как бороться с синдромом самозванца?

Первый шаг – признание своих достижений. По мнению психолога, важно учиться хвалить себя и замечать успехи.

"Составьте список своих ценных качеств и навыков, а если трудно, попросите помощи у коллег или друзей, которым доверяете", – предложила Наталья Имтосими.

Она также дала советы руководителям, как помочь сотрудникам избежать эмоционального выгорания и потери работоспособности.

"Озвучивайте четкие и ясные ожидания, создавайте возможность для построения социальных связей, например, группы по интересам в Slack. Будьте более внимательными к тому, как у сотрудника идут дела, как он себя чувствует, и с какими трудностями сталкивается, чаще давайте обратную связь о том, что у сотрудника получается хорошо", – порекомендовала она.

Поддержка – ключ к решению проблемы

Как показывает практика, до 70% работников умственного труда сталкиваются с синдромом самозванца. Это не уникальная проблема. Психолог рассказала случай из своей практики.

"Однажды на психотерапевтической группе одна женщина удивленно воскликнула: "Если бы я столкнулась со всеми этими людьми вне группы, я бы никогда не подумала, что они могут чувствовать себя так же, как и я".

Проблема самозванца часто ведет к самоизоляции, что усугубляет ее последствия. Важно не замыкаться в себе и делиться переживаниями с окружающими. Если самостоятельно справиться не получается, рекомендуется обратиться к психологу или групп-аналитику.

"В безопасном психотерапевтическом пространстве, когда вы чувствуете поддержку психолога или группы, есть шанс научиться не стыдиться, не загонять невыносимые чувства огромным количеством работы, чтобы справиться со своей "плохостью", – заключила Наталья.

Важнейший шаг в борьбе с синдромом самозванца – признание своей ценности здесь и сейчас, а не в абстрактном будущем, когда будет достигнуто мифическое "совершенство", уверена специалист.