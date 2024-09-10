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10.09.2024, 07:27

Умер актер Джеймс Эрл Джонс, культовый голос Дарта Вейдера

Новости Мира 0 319

Актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший злодея из "Звездных войн" Дарта Вейдера, снявшийся во многих фильмах, в том числе в "Поле чудес", скончался у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк, в возрасте 93 лет, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Deadline.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Представитель актера в Independent Artist Group подтвердил эту новость изданию.

Джонс - один из немногих артистов, получивших EGOT ("Эмми", "Грэмми", "Оскар", "Тони"). Джонс получил две премии Primetime Emmy Awards, Daytime Emmy Award, премию Speaking Word Grammy Award в 1977 году и три премии Tony Awards, а также был удостоен почетной премии "Оскар".

Он снимался в одних из самых успешных фильмов всех времен, но более всего он известен как голос Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны". Он также повторил роль злодея в фильмах "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов" (2005) и "Изгой-один. Звездные войны: Истории" (2016).

В сентябре 2022 года Джонс официально отказался от роли Дарта Вейдера, но гарантировал, что голос персонажа будет жить вечно, передав права на воссоздание его голоса с помощью искусственного интеллекта.

Джонс также озвучивал Муфасу из "Короля Льва" как в анимационном фильме 1994 года, так и в гибридном ремейке 2019 года.

"Оскара" Джонс получил за лучшую мужскую роль в фильме "Большая белая надежда" (1971).

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