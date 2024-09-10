Германия вводит временный контроль на всех сухопутных границах

Министерство внутренних дел Германии уведомило Еврокомиссию о том, что с 16 сентября ФРГ вводит временный - на срок шесть месяцев - внутренний пограничный контроль на наземных границах, в том числе с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

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С 16 сентября пограничная полиция Германии может не впускать в страну незаконных мигрантов в соответствии с европейским и национальным законодательством, указали в ведомстве.

Возможности местных властей по размещению, обучению и интеграции ограничены в связи с приемом 1,2 миллиона беженцев войны из Украины и соискателей убежища из других стран. Мера направлена на усиление безопасности Германии, в том числе для защиты от исламистского терроризма и трансграничной преступности, пишет издание.

"Пока мы не добьемся надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Общеевропейской системы предоставления убежища и других мер, Германия вынуждена усилить контроль на границах", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, с октября 2023 года на сухопутных границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией было отказано во въезде более чем 30 тысячам иностранцев при предъявлении поддельных документов или в случае отсутствия бумаг.

С 16 октября прошлого года полиция выявила около 52 тысяч несанкционированных въездов в ФРГ.

С 7 июня до 19 июля, когда ФРГ принимала чемпионат Европы по футболу, паспортный контроль вводился по всему периметру ее границ. Тогда за первые две недели турнира удалось задержать на границах около 600 человек, находящихся в розыске, а также десятки футбольных хулиганов и полторы сотни лиц, связанных с нелегальной миграцией.

Пограничный контроль на границе - один способ из пакета мер по усилению безопасности после ножевой атаки в Золингене 24 августа, унесшей жизни трех человек.

Он включает в себя прекращение выплат для беженцев, подлежащих высылке, расширение запрета на ношение ножей, дополнительные полномочия органов безопасности и другие меры.

Напомним, в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию города Золинген, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом.

Террористическая организация "Исламское государство" (ДАИШ - организация запрещена в Казахстане - прим.) взяла на себя ответственность за это нападение.