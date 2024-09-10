Осужденный киномагнат Харви Вайнштейн госпитализирован для экстренной операции

Опальный кинопродюсер Харви Вайнштейн находится в больнице Нью-Йорка для проведения экстренной операции на сердце, сообщили ABC News его адвокаты, рассказывает Tengri Life .

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Адвокаты Вайнштейна сообщили, что в воскресенье вечером его перевезли из тюрьмы Райкерс-Айленд в больницу Бельвью.

По их словам, он страдает от множества заболеваний и испытывает боли в груди.

72-летний киномагнат был признан виновным в изнасиловании и сексуальном насилии в 2020 году в Нью-Йорке и заключен в тюрьму на 23 года.

Эти приговоры были отменены в апреле этого года, когда апелляционный судья постановил, что он не получил справедливого судебного разбирательства. Ему грозит возможное повторное судебное разбирательство в этом году.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся в конце 2017 года, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.

Вайнштейн боролся с серьезными проблемами со здоровьем, и за последние годы его несколько раз госпитализировали.

Харви Вайнштейн соучредитель киностудии Miramax, которая выпустила такие хиты, как "Влюбленный Шекспир", получивший премию "Оскар" за лучший фильм, и "Криминальное чтиво".

Его фильмы получили более 300 номинаций на премию "Оскар" и 81 статуэтку.