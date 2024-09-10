Землю накроет магнитная буря

«На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня G1-G2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30%) на полярные сияния в европейской части страны», - говорится в сообщении.

По информации на сайте лаборатории, 7 сентября произошел крупный выброс плазмы на видимой солнечной стороне, который может задеть планету. Кроме того, 9 сентября также «выбросило крупные объемы плазмы», «на этот раз похоже точно по направлению на Землю». Вероятность лобового удара для нового облака составляет более 90%, остаток в 10% приходится на редкие сценарии, вроде выброса на обратной стороне, точно наложившегося на вспышку на видимой.

В понедельник ученые зарегистрировали пять вспышек класса М. Первая вспышка произошла в 06:32 мск.