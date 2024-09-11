Цена на нефть упала ниже 70 долларов за баррель

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Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE составила 69,700 доллара за баррель по состоянию на 19:30 по времени Астаны, снизившись на 2,979 процента.

Цена на фьючерсы нефти марки WTI упала на 3,1 процента и достигла 66,580 доллара за баррель.

Напомним: 5 сентября цена на нефть марки Brent упала до 72 долларов за баррель. По данным аналитиков, падение цен связано с возможным урегулированием политического конфликта в Ливии, остановкой экспорта нефти и сокращением добычи. Дополнительно на котировки влияют опасения по поводу роста китайской экономики и укрепление доллара.