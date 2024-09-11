Главный прокурор Международного уголовного суда потребовал срочно выдать ордер на арест Нетаньяху

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан во вторник, 10 сентября, заявил, что добивается срочной выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа Яхьи Синвара и Мухаммада Дейфа, чтобы они не ставили под угрозу продолжение расследования, а также "ввиду ухудшения ситуации в Израиле и продолжения преступлений", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Детали" .

©️ depositphotos.com/Ale_Mi

Ранее 7 сентября МУС принял решение прекратить судебное разбирательство против главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в связи с его смертью.

Между тем суд не принял решение о прекращении уголовного дела в отношении главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дейфа, который также был устранен Израилем, вероятно, потому что у главного прокурора недостаточно доказательств для подтверждения смерти Дейфа и отзыва ходатайства против него.

Запрос о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании главный прокурор МУС подал 21 мая. Все вышеперечисленные лица подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Фото: ООН

Израиль жестко отреагировал на террористическую атаку, совершенную ХАМАС 7 октября прошлого года, в ходе которой около 1200 израильтян погибли, а еще 240 человек были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на это нападение израильская армия начала военную операцию, объявив своей целью уничтожение боевиков ХАМАС. В ходе боевых действий в палестинском анклаве, по данным Минздрава Газы, контролируемого ХАМАС, погибли уже более 40 тысяч мирных жителей, а в самом регионе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Карим Хан, в частности, обвиняет Нетаньяху и его министра обороны в использовании голода, с которым столкнулись жители сектора Газа, как оружия войны.