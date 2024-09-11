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10.09.2024, 22:39

Стали известны подробности гибели миллиардера и его друзей в затонувшей яхте у берегов Сицилии

Новости Мира 0 1 551

Стали известны новые подробности гибели британского миллиардера Майка Линча, его 18-летней дочери Ханны, адвоката Криса Морвилло, председателя международного совета директоров Morgan Stanley Джонатана Блумера и других именитых гостей на яхте Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Московский комсомолец".

©️ SuperYachtFan
©️ SuperYachtFan

Некоторые интересные факты всплыли после публикации отчета патологоанатомов Института судебной медицины Палермо. Судмедэксперты сделали ряд неожиданных выводов.

Как оказалось, люди оставались в живых достаточно долго, пока яхта погружалась на глубину около 50 метров. В их легких не было воды, что указывает на то, что они не утонули. Есть предположение, что во время затопления пассажиры собрались в одной из кают, полагая, что вода туда доберется последней.

Капитан одного из судов, находившихся неподалеку от затонувшей яхты Bayesian, рассказал, что заметил более десяти человек, пытающихся удержаться на плаву среди обломков судна и спасательной шлюпки. Когда шторм утих, он направился к месту крушения и спас 15 человек, включая годовалого ребенка.

Напомним, что трагедия произошла рано утром 19 августа неподалеку от сицилийского Палермо. Торнадо настиг 56-метровую парусную яхту Bayesian, которая находилась на якоре, и судно ушло на дно. Среди погибших - миллиардер Майк Линч, которого иногда называли "британским Биллом Гейтсом", его 18-летняя дочь Ханна, председатель международного совета директоров Morgan Stanley Джонатан Блумер, его супруга Джуди, представитель юридической фирмы Clifford Chance Кристофер Морвилло и его жена Неда, а также корабельный повар Рекальдо Томас. Всего на борту находились 22 человека.

Погибшие пассажиры яхты Bayesian. Иллюстрация: superyachttimes.com

Предположительно, нынешний отпуск на Сицилии был запланирован, чтобы отпраздновать недавнее оправдание Линча по делу о мошенничестве. Предпринимателя обвиняли в завышении стоимости его компании Autonomy, которая была продана американскому IT-гиганту HP. Разбирательство длилось порядка 10 лет. В июне суд Сан-Франциско Линча оправдал.

Буквально за двое суток до крушения яхты погиб партнер Майка Линча - бывший топ-менеджер Autonomy Стивен Чемберлен, проходивший по делу Линча. 17 августа его сбила машина во время пробежки в Стретхэме, графство Кембридж. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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