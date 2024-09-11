Назван неочевидный признак старческого слабоумия

При развитии болезни Альцгеймера люди часто не могут распознать ложь и иронию, поэтому становятся жертвами мошенников, рассказал психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин . Неочевидный признак развития старческого слабоумия эксперт назвал в комментарии для aif.ru, передает Lenta.ru

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По словам Мелехина, одним из ранних проявлений болезни Альцгеймера является изменение в социальном познании. У человека возникают проблемы с распознаванием лиц, лжи и иронии. Также появляются трудности с пониманием витиеватых фраз, метафор. Такой человек не способен понять, когда его вводят в заблуждение, добавил врач.

«И, конечно же, при сложностях с распознаванием обмана, изменением памяти на лица, трудностях с пониманием небуквальных высказываний, люди с начинающейся болезнью Альцгеймера чаще становятся жертвами мошенников», — объяснил эксперт. При этом психолог обратил внимание на то, что такие же проблемы могут появиться у пожилых людей без ментальных проблем.

Ранее эксперт по деменции Кэтрин Дженкинс рассказала, что необычное поведение в магазинах является признаком развития болезни Альцгеймера. По ее словам, люди с ментальными проблемами покупают одни и те же продукты, забывая, что они уже есть у них дома.