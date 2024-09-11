Ученые доказали еще одно полезное свойство кофе

Согласно результатам новых исследований, кофе может помочь избежать потери мышечной массы с возрастом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition, передает Tengri Life со ссылкой на Ferra.ru .

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Ученые выяснили, что употребление кофе предотвращает развитие саркопении. Это заболевание опорно-двигательного аппарата, которое снижает силу, мышечную массу и работоспособность при старении.

У людей, которые употребляли кофе ежедневно, мышечная масса была на 11-13 процентов больше. Но у тех, кто пил кофе без кофеина, не наблюдалось значимой связи между напитком и количеством мышц.

Кроме того, связь между потреблением кофе и более высокой мышечной массой пропала у людей, имеющих индекс массы тела более 30.

Для проведения исследования были изучены данные о состоянии здоровья более 8300 взрослых американцев. Информация была собрана с 2011 по 2018 год. Средний возраст участников составлял около 40 лет, чуть более 50 процентов из них были женщинами.

При этом авторы исследования подчеркивают, что их работа просто указывает на то, что употребление любого количества кофе с кофеином дает преимущества для здоровья по сравнению с отсутствием кофеина. Почему так происходит - предстоит узнать.