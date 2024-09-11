В аэропорту Атланты один самолет снёс хвост другого лайнера

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10 сентября в аэропорту Атланты (США) столкнулись два самолета. Крыло лайнера авиакомпании Delta Airbus A350, готовившегося к вылету в Токио, задело хвост самолета Endeavor Air CRJ-900, который должен был вылететь в Лафайет, штат Луизиана. Инцидент произошел на пересечении двух рулежных дорожек около 10:10 утра по времени Восточного побережья США.

В результате произошло повреждение и обрушение вертикального стабилизатора (хвоста) регионального самолета. У A350 повреждено крыло. В Delta сообщила, что никто из 221 пассажира на борту A350 и 56 пассажиров на борту CRJ-900 в результате инцидента не пострадал (Endeavor является дочерним предприятием Delta).

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что проведет расследование.