«Казахи хуже грузин»: В Казнете обсуждают письмо Владимира Высоцкого

Известный журналист Серик Абас-Шах опубликовал в соцсети письмо кумира своей молодости, в котором популярный советский артист делится своими впечатлениями о казахах и Казахстане. Письмо размещено на сайте, посвященном творчеству Высоцкого:

«8 января 1963 года.

Алма-Ата, гостиница «Казахстан» - Москва, Беговая аллея

Любимый мой лапа!

В поезде не было никакой возможности для написания - трясло, и остановки были короткие. У нас двое отстали, а потом догоняли поезд на ручной дрезине.

Казахов мало, но радио и все остальное - все заражено великодержавным казахским шовинизмом. Правда, можно научиться и кое-что понимать. После каждого слова они ставят букву «м». Например, казахм, паровозм и т. д.

Только сегодня выяснилось, где мы будем жить, и я тебе послал телеграмму. Гостиница «Казахстан» - самая шикарная гостиница в восточном полушарии. Здесь даже батареи в стенах, не говоря обо всем остальном. Сегодня в одном месте cmало течь, рабочие пришли, сломали стену, починили и опять замуровали. Казахи хуже грузин. У тех хоть деньги, у казахов - нет, и они злее. Почему-то у меня не забирают паспорт на прописку, и я не могу пока его выслать. Солнышко, очень волнуюсь, как вы там оба. И как твоя грудница и вообще, все. Не знаю, как посылать письмо, авиа или так. Сегодня пошлю авиа. Я, наверное, позвоню твоему папе. А то очень долго ждать ответа. Дальнейшее пребывание обещает быть скушным. Вот пока и все.

Целую тебя, люблю очень и уже страшно соскучился. Поцелуй парнишку нашего и всем привет».