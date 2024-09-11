Стоматолог объяснила, в каких случаях удаляют зубы мудрости

Хирурги удаляют зубы мудрости в том случае, если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд и беспокоят человека возникающими болевыми симптомами. Об этом рассказала РИА Новости врач-стоматолог Ирина Назилина, передает Tengri Life .

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"Зубы мудрости мы удаляем по показаниям, если они мешают, стесняют соседние зубы и оказывают давление на соседние зубы, искривляют зубной ряд. Также если они поражены кариесом или вызывают болевую реакцию у человека. Также причиной удалить зуб мудрости является неправильное прорезывание, то есть если расположение идет не ровно в зубном ряду, а в щеку, в небо, в десну, и здесь все зависит от особенностей аномалии", - объяснила специалист.

При этом, если зубы мудрости стоят ровно в зубном ряду и не беспокоят, стоматологи их не трогают.

Врач добавила, что зубы мудрости прорезываются не у всех людей. "Фактически зачатки есть у всех, но это не значит, что зубы мудрости обязательно вырастут", - сказала Назилина.