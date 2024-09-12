Новая удобная функция появится в WhatsApp

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Об этом пишет WABetaInfo.

Эксперты пояснили, что пользователи смогут создавать папки для удобной организации чатов. В меню на экране информации о чате появится возможность добавлять собеседников или группы в специальные списки, что упростит их поиск.

После создания списка пользователи смогут быстро находить нужные чаты с помощью фильтра, расположенного в верхней части экрана. Кроме того, будет доступна функция удаления чатов из списка через то же меню.

Новая возможность находится в стадии разработки и станет доступна в одном из будущих обновлений для Android-устройств.