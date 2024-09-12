Страны тюркского мира согласовали единый алфавит на основе латиницы

Представители стран тюркского мира на встрече в Баку согласовали единый алфавит на основе латиницы, состоящий из 34 букв, рассказывает Tengri Life .

Фото: Тюркская академия

По информации Тюркской академии, 9-11 сентября в столице Азербайджана прошло третье заседание комиссии по единому алфавиту тюркского мира, созданной Организацией тюркских государств.

Основная цель встречи - завершение работы над проектом единого алфавита для тюркских языков, используя накопленные знания в этой области и двухлетний опыт работы комиссии, отмечается в пресс-релизе.

Участники мероприятия рассмотрели проект единого тюркского алфавита на основе латиницы, впервые предложенный учеными в 1991 году.

"Комиссия провела детальные обсуждения и выявила аспекты, требующие доработки в данном проекте алфавита. В результате этой кропотливой работы было согласовано предложение о едином тюркском алфавите, состоящем из 34 букв", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что каждая буква предложенного алфавита представляет разные фонетические звуки, встречающиеся в тюркских языках.

"Успешное завершение этой встречи имеет историческое значение. Разработка единого тюркского алфавита способствует взаимопониманию и сотрудничеству между тюркскими народами, одновременно сохраняя их языковое наследие", - подчеркивает Тюркская академия.

Организаторы мероприятия призвали соответствующие учреждения оказать "эффективную поддержку в реализации предложенного единого тюркского алфавита".

Тюркская академия – международная организация, созданная под эгидой Организации тюркских государств, которая способствует развитию научного и образовательного сотрудничества между тюркскими странами и регионами. В академию входят четыре государства - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турции, а также два наблюдателя - Венгрия и Узбекистан. Ее штаб-квартира находится в Астане.