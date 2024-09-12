Лондон предоставит Киеву новый транш на 600 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на 600 миллионов фунтов стерлингов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, прибывший в среду, 11 сентября, в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Сообщается, что речь идет о 242 миллионах фунтов стерлингов в текущем финансовом году на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции.

Кроме того, еще 484 миллиона фунтов будут в виде гарантий для кредитования Украины Всемирным банком.

"Великобритания ускоряет военные поставки: уже поставлены зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16, самоходные артиллерийские установки AS-90 и запасные стволы, военные катера и морские орудия. Я могу объявить, что до конца года мы также отправим в Украину сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники", - заявил Лэмми на пресс-конференции в Киеве.

Отмечается, что ранее Британия уже взяла на себя обязательство выделять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год на военную поддержку "в течение всего времени, пока это будет необходимо".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, объявил о выделении более чем 700 миллионов долларов на поддержку Украины. Что включает в себя предоставляемое Вашингтоном финансирование, читайте в материале.

Как сообщалось, Блинкен и Лэмми приехали на поезде в Киев. Украинские СМИ отметили, что это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.