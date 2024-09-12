У “сов“ выше риск заболеть диабетом, показало новое исследование

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Как сообщили New Atlas, стиль жизни "сов" – тех, кто любит бодрствовать до поздней ночи, – может быть опасен для здоровья. Новое исследование показало, что у людей, предпочитающих поздний режим сна, риск развития диабета второго типа выше на целых 46 процентов, а также у них чаще наблюдаются другие негативные последствия для здоровья.

Исследование было проведено учеными из Лейденского университета в Нидерландах в рамках Эпидемиологического исследования ожирения в Нидерландах. В нем приняли участие 5 000 человек с избыточной массой тела. Средний возраст участников составил 56 лет, а средний индекс массы тела (ИМТ) равнялся 30, что соответствует границе между избыточным весом и ожирением.

Участники исследования заполнили анкету, в которой указали свои обычные время сна и пробуждения. Исходя из этих данных, ученые рассчитали их "среднюю точку сна" (MPS), или момент, когда наступает середина периода сна. На основе полученных данных все участники были разделены на три группы в зависимости от их хронотипа: 20 процентов участников имели ранний хронотип (MPS в 2:30), 20 процентов – промежуточный (MPS между 2:30 и 4:00) и 60 процентов – поздний (MPS позже 4:00).

Участники исследования находились под наблюдением в течение среднего периода 6,6 года. В результате анализа, скорректированного с учетом таких факторов, как количество жира в организме, рацион питания, возраст, пол, уровень образования, курение, качество и продолжительность сна, а также употребление алкоголя, выяснилось, что люди с поздним хронотипом имели на 46 процентов более высокий риск развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто имел промежуточный хронотип.

Кроме того, выяснилось, что у "сов" выше индекс массы тела и больше обхват талии на 1,9 сантиметра, чем у представителей других хронотипов. Также у них было на 7 сантиметров больше висцерального жира и на 14 процентов больше жира в печени, чем у людей с промежуточным хронотипом.

Хотя исследование выявило связь между поздним временем сна и развитием диабета, причинно-следственная связь пока не установлена. Одна из гипотез ученых заключается в том, что "совы" просто могут есть больше".

"Люди с поздним хронотипом, вероятно, чаще едят до позднего вечера. Хотя мы не измеряли это в нашем исследовании, все больше данных свидетельствует о том, что ограниченное по времени питание, когда ничего не едят после определенного времени, например, 18:00, может привести к улучшению метаболизма. "Совы", обеспокоенные повышенным риском диабета второго типа, могут попробовать этот метод или хотя бы постараться избегать поздних приемов пищи", – рассказал ведущий исследователь Йероэн ван дер Вельде.

Ученые также планируют изучить, может ли изменение режима сна повлиять на улучшение здоровья. Попытки пораньше ложиться спать, по мнению исследователей, могут иметь положительное влияние, учитывая, что другое исследование 2022 года уже связало поздний образ жизни с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а исследование, проведенное в этом году, показало, что люди, ведущие ночной образ жизни, имеют более высокий риск ранней смертности.

"Мы считаем, что здесь действуют и другие механизмы. Вероятное объяснение заключается в том, что циркадный ритм или биологические часы у людей с поздним хронотипом не совпадают с рабочим и социальным графиком, которому следует общество. Это может привести к десинхронизации циркадных ритмов, что, как известно, может привести к метаболическим нарушениям и в конечном итоге - к диабету второго типа", – добавил ван дер Вельде.

Результаты исследования будут представлены на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета, которая пройдет на этой неделе в Мадриде.