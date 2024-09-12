Умер журналист Николай Сванидзе

Известный журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает «Московский комсомолец» , передает Lenta.ru

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

По информации издания, журналист умер в своей квартире в Москве. Отмечается, что последние годы Сванидзе тяжело болел, у него диагностировали ишемию головного мозга.

Как сообщает РЕН ТВ, причиной смерти телеведущего могли стать осложнения из-за пневмонии.

В феврале 2023 года стало известно о госпитализации Сванидзе. Журналист попал в реанимацию с пневмонией и отеком легких. Его состояние описывали как тяжелое, телеведущего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее Сванидзе стало лучше, его перевезли на лечение в Израиль. В июле того же года жена телеведущего сообщила, что он находится на физиотерапевтической реабилитации и занимается восстановлением своего голоса.

Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве. Он начал работать на российском телевидении в 1991-м. Вел программы «Зеркало», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Также был автором цикла документальных передач об истории России «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 2001 году получил орден Почета за большой вклад в развитие российского телевидения и радиовещания.