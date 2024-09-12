Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина

13,5 тыс. тысяч евро выплатят первой леди Франции Бриджит Макрон две женщины из-за того, что они распространяли о супруге президента страны оскорбительные слухи, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/brigittemacronfanpage

По информации телеканала BFMTV, суд приговорил их не только к штрафу, но и компенсации за клевету.

"Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить восемь тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) и пять тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба", – говорится в сообщении.

Судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что первая леди Франции Брижит Макарон на самом деле родилась мужчиной, начался в июне 2024 года. Перед судом предстали любительница теорий заговоров Наташа Рей и медиум Амандин Руа. Два года назад они выпустили видео, в котором утверждали, что мадам Макрон родилась мужчиной, а ее настоящее имя – Жан-Мишель. Ролик стал вирусным и вызвал недовольство у первой француженки страны.